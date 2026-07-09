Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:14, 9 июля 2026Наука и техника

Стало известно о видимости надвигающегося на Землю Апофиса из России

Астроном Еленин: Астероид Апофис из России будет лучше виден на Дальнем Востоке
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: AstroStar / Shutterstock / Fotodom

Надвигающийся на Землю астероид Апофис из России будет лучше виден на Дальнем Востоке. Об этом ТАСС стало известно от научного сотрудника Института прикладной математики имени Мстислава Келдыша Российской академии наук Леонида Еленина.

«Лучше всего на планете он будет виден в странах Юго-Восточной Азии. У нас наилучшие условия наблюдения сложатся на Дальнем Востоке: за городом можно будет наблюдать даже без бинокля», — сказал астроном.

Материалы по теме:
США впервые за 50 лет отправили людей к Луне. НАСА планирует «постоянно присутствовать» на спутнике Земли
США впервые за 50 лет отправили людей к Луне. НАСА планирует «постоянно присутствовать» на спутнике Земли
2 апреля 2026
Первый за полвека полет человека к Луне: лучшие кадры самой дальней пилотируемой космической миссии
Первый за полвека полет человека к Луне:лучшие кадры самой дальней пилотируемой космической миссии
11 апреля 2026
CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю
CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю
7 апреля 2026

Ранее портал Space.com заметил, что 13 апреля 2029 года Апофис смогут увидеть невооруженным глазом примерно 90 процентов землян (около 7,6 миллиарда человек).

Апофис в 2029 году пройдет на расстоянии 32 тысяч километров от Земли, что ближе, чем высота орбит геостационарных спутников. Диаметр астероида — около 375 метров, что соответствует высоте 40-этажного здания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это произведет впечатление». В Киеве анонсировали удары баллистическими ракетами по России. Цели — Москва и военные объекты

    Дудь объяснил отказ от эмиграции в США

    Москвичам назвали последствия непогоды

    В России представили композитную броню для «Буханок»

    Удар скалкой в порыве гнева лишил жизни россиянина

    Россиянам не разрешили хранить разряженные батарейки с металлом

    Работник заправки спас 34-летнюю женщину от агрессивного бывшего возлюбленного

    Угрозу украинской баллистики для России оценили

    Трампа сравнили с кричащим про волков мальчиком

    ВФЛА подала иск в CAS на World Athletics из-за отстранения россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok