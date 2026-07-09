Стало известно о видимости надвигающегося на Землю Апофиса из России

Астроном Еленин: Астероид Апофис из России будет лучше виден на Дальнем Востоке

Надвигающийся на Землю астероид Апофис из России будет лучше виден на Дальнем Востоке. Об этом ТАСС стало известно от научного сотрудника Института прикладной математики имени Мстислава Келдыша Российской академии наук Леонида Еленина.

«Лучше всего на планете он будет виден в странах Юго-Восточной Азии. У нас наилучшие условия наблюдения сложатся на Дальнем Востоке: за городом можно будет наблюдать даже без бинокля», — сказал астроном.

Ранее портал Space.com заметил, что 13 апреля 2029 года Апофис смогут увидеть невооруженным глазом примерно 90 процентов землян (около 7,6 миллиарда человек).

Апофис в 2029 году пройдет на расстоянии 32 тысяч километров от Земли, что ближе, чем высота орбит геостационарных спутников. Диаметр астероида — около 375 метров, что соответствует высоте 40-этажного здания.