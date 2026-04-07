CША побили рекорд по дальности полета в космосе. Астронавты корабля Orion публикуют уникальные снимки Луны и возвращаются на Землю

Миссия Artemis II побила рекорд Apollo 13 по дальности полета в космосе

Во вторник, 7 апреля, примерно в 02:00 московского времени, в рамках миссии Artemis II космический корабль Orion, на борту которого находятся астронавты НАСА Рид Уайзман, Виктор Гловер, Кристина Кох и космонавт Канадского космического агентства Джереми Хансен, оказался на расстоянии около 6545 километров над поверхностью Луны.

В этот момент скорость пилотируемого корабля составляла около 97 950 километров в час относительно Земли, но всего 5052 километра в час относительно Луны.

Вид на Луну перед максимальным сближением с ней корабля Orion Фото: NASA / Handout / Reuters

Последний раз человек был настолько близко к Луне в декабре 1972 года, когда в рамках миссии Apollo 17 американские астронавты Юджин Сернан и Харрисон Шмитт высадились на поверхность естественного спутника Земли, что фактически стало финальной точкой лунной программы Apollo.

США побили рекорд по дальности полета в космосе

Также сегодня, примерно в 02:02, экипаж Orion удалился от Земли на расстояние 406 771 километра, установив новый рекорд по дальности полета человека в космосе.

Астронавт НАСА Кристина Кох на борту корабля Orion на третий день миссии Artemis II Фото: NASA / Handout / Reuters

Предыдущий рекорд принадлежал экипажу миссии Apollo 13 — астронавтам Джеймсу Ловеллу, Джону Суайгерту и Фреду Хейзу, которые в апреле 1970 года на одноименном пилотируемом корабле оказались на максимальном расстоянии в 401 056 километров от Земли.

Корабль Orion с астронавтами начал возвращаться на Землю

Корабль Orion с астронавтами на борту после сближения с Луной и максимального удаления от Земли, произошедших на шестые сутки полета, начал возвращаться на планету.

Экипаж миссии Artemis II завершил наблюдения за Луной и теперь начинает обратный путь домой НАСА пресс-служба

Период наблюдения за Луной, согласно НАСА, длился приблизительно семь часов. В течение этого времени корабль Orion был ориентирован так, что его иллюминаторы направлялись на Луну.

Астронавтам удалось, в частности, описать два безымянных кратера на поверхности Луны, которые они заметили невооруженным глазом. Один из них астронавты предложили назвать в честь жены командира миссии Уайзман, которая ушла из жизни после тяжелой болезни.

Приводнение Orion в Тихом океане должно состояться 12 апреля около 03:00.

США впервые за 50 лет отправили людей к Луне

2 апреля в 01:35 одноразовая сверхтяжелая ракета Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion и астронавтами на его борту в рамках миссии Artemis II стартовала с площадки 39А Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида (США).

На следующие сутки — 3 апреля — корабль Orion после серии маневров успешно вышел на траекторию к Луне

Основная задача Artemis II — проверка работы основных систем пилотируемого корабля Orion, который, как считалось ранее, должен был доставить астронавтов будущих миссий Artemis на окололунную орбиту.

США хотят раньше Китая высадиться на Луну в XXI веке

Близкий главе компании SpaceX Илону Маску миллиардер Джаред Айзекман, в настоящее время возглавляющий НАСА, считает, что США должны раньше Китая высадиться на Луну в XXI веке.

НАСА стремится вновь достичь почти невозможного: вернуться на Луну до конца президентского срока [Дональда] Трампа, построить лунную базу, обеспечить постоянное присутствие и сделать все необходимое для обеспечения американского лидерства в космосе Джаред Айзекман глава НАСА

Намерение США раньше Китая доставить человека на Луну в XXI веке Айзекман объяснил «исключительностью Америки».

Старт ракеты SLS с кораблем Orion и астронавтами на его борту Фото: Joe Skipper / Reuters

В октябре 2024 года замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян заявил, что цель Китая — высадить человека на Луну в 2030 году. С тех пор Пекин не отказался от заявленного графика.