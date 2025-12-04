Кандидат на пост главы НАСА приготовился доказать «исключительность Америки»

Айзекман: После миссии Artemis V у НАСА будет несколько многоразовых ракет

К моменту завершения лунной миссии Artemis V у НАСА будет несколько многоразовых ракет и кораблей, поэтому потребность в одноразовом сверхтяжелом носителе Space Launch System (SLS) может отпасть, заявил в ходе слушаний в Сенате Конгресса США кандидат на пост главы американского космического агентства, миллиардер Джаред Айзекман. Об этом пишет портал NSF.

По его словам, после Artemis V «должно быть доступно несколько многоразовых тяжелых ракет». Издание отмечает, что речь может идти о перспективных носителях SpaceX Starship и Blue Origin New Glenn, которые к тому моменту начнут широко использоваться и обойдутся налогоплательщикам существенно дешевле SLS.

Айзекман ответил на вопрос сенатора Эрика Шмитта о том, почему США должны раньше Китая высадиться на поверхность Луны. «Есть несколько причин. Одна из них — выполнение обещания, даваемого каждым президентом с 1989 года (тогда Джордж Буш-старший обещал, что США вернутся на Луну — прим. «Ленты.ру»). Невыполнение этого обещания ставит под сомнение исключительность Америки», — сказал кандидат.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на подготовленную запись выступления Айзекмана сообщило, что он пообещал Сенату, что Вашингтон опередит Пекин в лунной гонке, а НАСА «подготовит почву для будущих миссий на Марс и дальше» отчасти за счет «расширения и ускорения инвестиций в программы ядерных двигателей и наземной энергетики».