Наука и техника
14:54, 4 декабря 2025Наука и техника

Кандидат на пост главы НАСА приготовился доказать «исключительность Америки»

Айзекман: После миссии Artemis V у НАСА будет несколько многоразовых ракет
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Ken Cedeno / Reuters

К моменту завершения лунной миссии Artemis V у НАСА будет несколько многоразовых ракет и кораблей, поэтому потребность в одноразовом сверхтяжелом носителе Space Launch System (SLS) может отпасть, заявил в ходе слушаний в Сенате Конгресса США кандидат на пост главы американского космического агентства, миллиардер Джаред Айзекман. Об этом пишет портал NSF.

По его словам, после Artemis V «должно быть доступно несколько многоразовых тяжелых ракет». Издание отмечает, что речь может идти о перспективных носителях SpaceX Starship и Blue Origin New Glenn, которые к тому моменту начнут широко использоваться и обойдутся налогоплательщикам существенно дешевле SLS.

Материалы по теме:
«Нас будет трудно догнать» Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
«Нас будет трудно догнать»Как SpaceX в 2024 году отправила миссию к Юпитеру и запустила самую мощную ракету в мире
20 декабря 2024
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025

Айзекман ответил на вопрос сенатора Эрика Шмитта о том, почему США должны раньше Китая высадиться на поверхность Луны. «Есть несколько причин. Одна из них — выполнение обещания, даваемого каждым президентом с 1989 года (тогда Джордж Буш-старший обещал, что США вернутся на Луну — прим. «Ленты.ру»). Невыполнение этого обещания ставит под сомнение исключительность Америки», — сказал кандидат.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на подготовленную запись выступления Айзекмана сообщило, что он пообещал Сенату, что Вашингтон опередит Пекин в лунной гонке, а НАСА «подготовит почву для будущих миссий на Марс и дальше» отчасти за счет «расширения и ускорения инвестиций в программы ядерных двигателей и наземной энергетики».

