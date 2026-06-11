Девятимесячный ребенок пострадал при обстреле «Пятерочки» в российском регионе

Девятимесячный ребенок пострадал при обстреле «Пятерочки» в Белгородской области

Пять человек, включая девятимесячного ребенка и пятилетнюю девочку, пострадали при обстреле магазина «Пятерочка» в поселке Разумное в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе российского региона.

Еще ранения получили три женщины. Пострадавших детей госпитализировали — у младенца выявили минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лица. У пятилетней девочки диагностировали осколочное ранение бедра. Всем медики начали оказывать необходимую помощь.

Кроме того, оказались повреждены входные группы, фасады, остекление двух коммерческих объектов, семь автомобилей и автобус.

Оперативные службы работают на месте. Информация о других последствиях уточняется, подчеркнули в белгородском оперштабе.

Ранее сообщалось, что девять человек пострадали при ударе украинского дрона по жилому дому в Белгороде.