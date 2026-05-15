Число пострадавших при ударе ВСУ по жилому дому в российском городе выросло

Количество пострадавших при атаке ВСУ по дому в Белгороде выросло до девяти

ВСУ атаковали беспилотником жилой многоквартирный дом в Белгороде. Число пострадавших возросло до девяти, сообщает оперштаб Белгородской области.

Как уточняется, 19-летний молодой человек получил акубаротравму и слепые осколочные ранения лица и ног. Сейчас молодой человек находится на лечении в областной клинической больнице.

Еще трое пострадавших были доставлены в городскую больницу №2 Белгорода. Врачи диагностировали у пациентов акубаротравмы и осколочные ранения разных частей тела. Одному мужчине медпомощь оказали на месте. От госпитализации он отказался.

На месте инцидента работают оперативные и экстренные службы.

Ранее стало известно, что люди получили ранения при ударе украинской армии дому, расположенному в столице Белгородской области. Несколько балконов загорелись. Пострадавших жильцов доставляют в местные больницы.