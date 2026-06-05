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12:50, 5 июня 2026ЭкономикаЭксклюзив

В НСПК рассказали о миллионах участников программы лояльности

НСПК: Число участников программы лояльности «Привет!» составляет 96,9 млн человек
Вячеслав Агапов
СюжетПМЭФЦиклПМЭФ-2026. День третий

Фото: Andrey Mihaylov / Shutterstock / Fotodom

Количество участников программы лояльности «Привет!» Национальной системы платежных карт (НСПК) составляет 96,9 миллиона человек. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал заместитель генерального директора НСПК Павел Михалев в кулуарах ПМЭФ-2026.

По словам представителя компании, участникам предоставляются скидки и кешбэк по программе лояльности, а для розничного бизнеса разработаны различные инструменты поддержки.

«На сегодняшний день количество участников программы лояльности составляет 96,9 миллиона человек. В программе зарегистрировано 282 миллиона карт. Количество ТСП, подключенных к системе, выросло с начала 2026 года на восемь процентов — до 2,7 тысячи. Среди банков участниками программы по картам "Мир" и СБП являются 195 банков-эмитентов и 51 банк-эквайер», — пояснил Михалев.

НСПК планирует дать возможность гражданам получать скидки и другие преимущества, предоставляемые магазинами и торговыми платформами в соответствии с льготным статусом клиента. В 2026 году ритейл в трех регионах страны сможет присоединиться к пилотному проекту «Моя карта Мир» и дополнить федеральные и региональные льготы собственными предложениями для разных социальных категорий граждан. Благодаря этому бизнес сможет активнее участвовать в программах социальной поддержки и развивать собственные инициативы.

В декабре прошлого года глава департамента национальной платежной системы (НСПК) ЦБ Алла Бакина рассказала, что регулятор обсуждает с кредитными организациями возможные ограничения на работу карт международных платежных систем Visa и Mastercard.

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