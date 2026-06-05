В НСПК рассказали о миллионах участников программы лояльности

НСПК: Число участников программы лояльности «Привет!» составляет 96,9 млн человек

Количество участников программы лояльности «Привет!» Национальной системы платежных карт (НСПК) составляет 96,9 миллиона человек. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал заместитель генерального директора НСПК Павел Михалев в кулуарах ПМЭФ-2026.

По словам представителя компании, участникам предоставляются скидки и кешбэк по программе лояльности, а для розничного бизнеса разработаны различные инструменты поддержки.

«На сегодняшний день количество участников программы лояльности составляет 96,9 миллиона человек. В программе зарегистрировано 282 миллиона карт. Количество ТСП, подключенных к системе, выросло с начала 2026 года на восемь процентов — до 2,7 тысячи. Среди банков участниками программы по картам "Мир" и СБП являются 195 банков-эмитентов и 51 банк-эквайер», — пояснил Михалев.

НСПК планирует дать возможность гражданам получать скидки и другие преимущества, предоставляемые магазинами и торговыми платформами в соответствии с льготным статусом клиента. В 2026 году ритейл в трех регионах страны сможет присоединиться к пилотному проекту «Моя карта Мир» и дополнить федеральные и региональные льготы собственными предложениями для разных социальных категорий граждан. Благодаря этому бизнес сможет активнее участвовать в программах социальной поддержки и развивать собственные инициативы.

В декабре прошлого года глава департамента национальной платежной системы (НСПК) ЦБ Алла Бакина рассказала, что регулятор обсуждает с кредитными организациями возможные ограничения на работу карт международных платежных систем Visa и Mastercard.