Политолог Журавлев допустил, что при отмене ЕС защиты украинцы могут направиться в Россию

Если Евросоюз (ЕС) лишит украинских мужчин призывного возраста защиты, то некоторые украинцы могут направиться в Россию, допустил политолог Дмитрий Журавлев. Своим мнением специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Украинцев начнут ловить в Евросоюзе. Не знаю, сразу ли отдавать украинским военным или просто на Украину, но это вопрос только процедурный. В результате в любом случае они окажутся в армии», — заявил Журавлев.

Понятно, что какая-то часть успеет убежать из ЕС, но куда им бежать, не очень понятно. Какая-то часть окажется у нас. Тут они сразу поймут, как они всегда любили Россию, как хотели бы здесь жить Дмитрий Журавлев политолог

Ранее стало известно, что ЕС захотел лишить украинских мужчин призывного возраста защиты после марта 2027 года. Отмечается, что эта идея может исходить от Киева, который столкнулся с острой нехваткой кадров в Вооруженных силах республики (ВСУ).

