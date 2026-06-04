Европа захотела лишить украинских мужчин защиты из-за нехватки кадров в ВСУ

Politico: Идея отмены защиты ЕС для военнообязанных украинцев, вероятно, исходит от Киева

Европа захотела лишить украинских мужчин призывного возраста защиты после марта 2027 года. Эта идея может исходить от Киева, который столкнулся с острой нехваткой кадров в Вооруженных силах республики (ВСУ), сообщает Politico.

Два дипломата рассказали изданию, что за инициативой могут стоять украинские власти. Им не хватает живой силы на фронте, добавили источники.

Несмотря на то, что ряд стран, в числе которых Польша, поддерживают отказ от временной защиты военно обязанных украинцев, большинство европейцев считает идею слишком жесткой и политически сложной в своей реализации.

Решение будет принято не раньше, чем в июле. До этого в Еврокомиссии подчеркнули, что украинские мужчины, которые уже получили защиту в странах ЕС, не будут лишены этого статуса.

Ранее политолог Иван Мезюхо раскрыл риски депортации украинских мужчин из Польши в ВСУ.