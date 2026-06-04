ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:59, 4 июня 2026Интернет и СМИ

Европа захотела лишить украинских мужчин защиты из-за нехватки кадров в ВСУ

Politico: Идея отмены защиты ЕС для военнообязанных украинцев, вероятно, исходит от Киева
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Европа захотела лишить украинских мужчин призывного возраста защиты после марта 2027 года. Эта идея может исходить от Киева, который столкнулся с острой нехваткой кадров в Вооруженных силах республики (ВСУ), сообщает Politico.

Два дипломата рассказали изданию, что за инициативой могут стоять украинские власти. Им не хватает живой силы на фронте, добавили источники.

Несмотря на то, что ряд стран, в числе которых Польша, поддерживают отказ от временной защиты военно обязанных украинцев, большинство европейцев считает идею слишком жесткой и политически сложной в своей реализации.

Решение будет принято не раньше, чем в июле. До этого в Еврокомиссии подчеркнули, что украинские мужчины, которые уже получили защиту в странах ЕС, не будут лишены этого статуса.

Ранее политолог Иван Мезюхо раскрыл риски депортации украинских мужчин из Польши в ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Конгрессе США резко ответили на заявление Рубио о России

    ФСБ задержала россиянина за передачу СБУ данных о Российской армии

    Бывший российский срочник рассказал о марш-броске на Херсон

    Итальянский журналист уличил Запад в одном действии против России

    Названо число продолжающих работать в России американских компаний

    Северная Корея заявила о наращивании ядерных сил в «геометрической прогрессии»

    Новый спортивный кластер с крупнейшим в Москве падел-центром построят в Москве

    Раскрыто расположение баз инопланетян на Земле

    МИД России ответил на вопрос о готовности помочь Кубе в случае вторжения США

    Европа захотела лишить украинских мужчин защиты из-за нехватки кадров в ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok