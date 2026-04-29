18:29, 29 апреля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Раскрыты риски депортации украинских мужчин из Польши в ВСУ

Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Варшава не располагает истинными цифрами о количестве граждан Украины, находящихся на территории Польши, заявил политолог Иван Мезюхо. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, с чем связана статистическая неразбериха и почему украинским мужчинам призывного возраста, возможно, стоит опасаться депортации.

Политолог отметил, что украинцы обладают безвизовым режимом с Евросоюзом (ЕС), что позволяет им беспрепятственно перемещаться по Шенгенской зоне. Они могут уезжать в Польшу и выезжать за ее пределы, не покидая территорию ЕС. Поэтому точных сведений об украинцах, особенно о мужчинах с проблемными документами, которых потенциально могут депортировать для принудительной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ), нет ни у кого, указал специалист.

Мезюхо напомнил, что это не первый тревожный сигнал для украинцев в Европе. Недавно власти Ирландии запустили программу по вытеснению украинцев, предлагая им отступные деньги за выезд из страны. По мнению политолога, внутри Евросоюза нет единства по вопросу экстрадиции мужчин призывного возраста на Украину. Национальные правительства по-разному понимают права и свободы человека и по-разному относятся к украинскому кейсу.

«Если депортации украинцев из Польши с целью последующей мобилизации станут массовыми, ведущие страны ЕС, вероятно, получат новые потоки беженцев. В первую очередь может пострадать Германия, которая уже тратит огромные средства на украинских мигрантов, что вызывает недовольство внутри немецкого общества», — заключил Мезюхо.

Ранее сообщалось, что украинцев начали депортировать из Польши с последующей принудительной мобилизацией в ВСУ. Отмечалось, что мера депортации начала активно применяться к мужчинам с истекшим сроком документов.

    Последние новости

    В Пентагоне раскрыли полученное Россией преимущество от конфликта на Украине

    Инфляция в России перешла к росту

    Россиянам назвали идеально подходящие для завтрака продукты

    Стал известен недельный заработок звезды «Американского пирога» на OnlyFans

    Признанный нежелательным комик сравнил отношение к женщинам в России и Европе

    Залужный выдумал себе сына и пообещал заставить его вернуть Донбасс

    Ушедший из России автоконцерн объявил о резком снижении прибыли

    Михайлов высказался о своей армии поклонниц

    Среди трех претендентов на приз лучшему вратарю НХЛ оказались два россиянина

    Новую форму стюардесс американской авиакомпании описали фразой «дешевый пластик»

    Все новости
