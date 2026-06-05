Глава ФНС заявил о снижении масштаба проблемы дробления бизнеса

Егоров: Масштаб проблемы дробления МСП уменьшился после налоговых изменений

Масштаб проблемы дробления бизнеса в России уменьшился. Об этом глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров рассказал в интервью корреспонденту «Ленты.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Эта практика среди средних и мелких компаний в стране еще существует, но уже не в том объеме, как раньше. Так руководитель ведомства прокомментировал вопрос о том, растет ли число подобных нарушений из-за увеличения налоговой нагрузки на МСП.

«Очень простой пример и ответ: вот что легче и где опаснее дробление: компании с выручкой в 450 миллионов или компании с выручкой 20 миллионов?» — поинтересовался Егоров. Для получения сопоставимой налоговой выгоды небольшой бизнес пришлось бы разделить на слишком мелкие части, что экономически нецелесообразно, дал понять он.

Ровно на это были направлены те изменения, которые сегодня работают в России, заключил глава ФНС.

Ранее глава ТПП Сергей Катырин на ПМЭФ рассказал, что российские предприниматели становятся более осторожными при принятии инвестиционных решений на фоне растущей налоговой нагрузки и увеличения издержек. Многие откладывают модернизацию и расширение предприятий и не создают новых рабочих мест.