Российские предприниматели оценили свое положение

В ТПП рассказали об оценке предпринимателями своего положения

По данным опросов Торгово-промышленной палаты (ТПП) России, в 2026 году 94,7 процента предпринимателей из сектора малого и среднего бизнеса сообщили об ухудшении своего положения по сравнению с предыдущим периодом, почти 70 процентов отметили снижение доходов, около 5,5 процента компаний уже прекратили деятельность, а еще порядка трети рассматривают возможность закрытия бизнеса или его продажи. Об этом в беседе с «Лентой.ру» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал глава ТПП Сергей Катырин.

Это может отразиться на инвестиционном климате. «Когда одновременно растут налоговая нагрузка и издержки, предприниматели становятся осторожнее в инвестиционных решениях», — объяснил он. Глава ТПП указал, что сейчас некоторые компании откладывают модернизацию, сокращают планы по расширению производства, реже создают дополнительные рабочие места и запускают новые проекты. «Поэтому любые решения по усилению фискальной нагрузки должны быть максимально взвешенными и сопровождаться мерами, которые позволяют бизнесу адаптироваться к новым условиям», — настоял Катырин.

Он отметил, что самый чувствительный вопрос в этом году — переход малого бизнеса в контур НДС. «Основная ставка НДС повышена с 20 до 22 процентов. Одновременно снижается порог освобождения от НДС для компаний на УСН: с 2026 года — 20 миллионов рублей, с 2027 года — 15 миллионов рублей, с 2028 года —10 миллионов рублей», — напомнил он.

Часть предложений от бизнес-сообщества была поддержана. По словам Катырина, поэтапное снижение порога дает предпринимателям время перестроить модель работы. Кроме того, добросовестного предпринимателя, который впервые попал в новую налоговую систему и допустил техническую ошибку, нельзя сразу встречать штрафом. «Для нас принципиально, чтобы бизнес видел в новых правилах не только нагрузку, но и предсказуемую систему, в которой можно планировать развитие», — заключил глава ТПП. В противном случае, указал он, «мы получим отнюдь не рост деловой активности, а ускорение укрупнения рынка». То есть, может случиться так, что сильные игроки адаптируются, часть малого бизнеса уйдет в найм, часть будет продана или встроена в более крупные структуры.