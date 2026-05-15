ВСУ ударили по многоквартирному дому в столице российского региона

20:57, 15 мая 2026

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Люди пострадали при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по многоквартирному дому в Белгороде. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Белгородской области.

«Трехлетнюю девочку с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги бригада СМП доставляет в детскую областную клиническую больницу. Женщину, получившую осколочные ранения лица и голени, транспортируют в областную клиническую больницу», — говорится в сообщении.

Еще двоих пострадавших, добавили в оперштабе, доставляют с осколочными ранениями в городскую больницу № 2 Белгорода.

В результате взрыва украинского дрона загорелись несколько балконов. Пожарные уже ликвидировали возгорание. Помимо этого, в здании повреждения получили фасад и остекление.

Ранее стало известно, что в ночь на 15 мая средства ПВО сбили над регионами России 355 украинских беспилотных летательных аппаратов. Под удар ВСУ попали 18 российских регионов.

