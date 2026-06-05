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14:27, 5 июня 2026Мир

Евродепутат призвал ЕС отменить санкции против России

Евродепутат Картайзер: ЕС следует отказаться от экономических санкций против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
ЦиклПМЭФ-2026. День третий

Кадр: EU Debates | eudebates.tv / YouTube

Европейскому союзу (ЕС) следует отказаться от экономических и энергетических санкций против России. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, сообщает РИА Новости.

«Во-первых, конечно, первое, что нужно отменять — и это в общих интересах, — это экономические санкции, энергетические и так далее», — сказал он.

Евродепутат отметил, что действующие рестрикции не только не достигли поставленных целей, но и наносят ущерб европейской экономике.

Ранее нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций против России и оказании дополнительной помощи Украине. Инициативу поддержали 226 конгрессменов, тогда как 195 проголосовали против.

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