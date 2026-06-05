Евродепутат призвал ЕС отменить санкции против России

Евродепутат Картайзер: ЕС следует отказаться от экономических санкций против России

Европейскому союзу (ЕС) следует отказаться от экономических и энергетических санкций против России. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, сообщает РИА Новости.

«Во-первых, конечно, первое, что нужно отменять — и это в общих интересах, — это экономические санкции, энергетические и так далее», — сказал он.

Евродепутат отметил, что действующие рестрикции не только не достигли поставленных целей, но и наносят ущерб европейской экономике.

Ранее нижняя палата Конгресса США одобрила законопроект об ужесточении санкций против России и оказании дополнительной помощи Украине. Инициативу поддержали 226 конгрессменов, тогда как 195 проголосовали против.