Укрепление рубля сделает зарубежные туры доступнее для россиян

Финансист Бархота: Укрепление рубля сделает зарубежные туры более доступными для россиян

Зарубежные туры станут более доступными для россиян из-за укрепления рубля. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота.

По его словам, укрепление рубля позволит Банку России увереннее управлять инфляционными показателями.

«Импортная продукция не дорожает так сильно, как могла бы. Но есть мнение, что это еще выгодно домохозяйствам, поскольку наступает контроль над инфляцией и есть доступные иностранные товары и импорт в сочетании с недорогими путевками. То есть на самом деле получается парадоксальная ситуация, что отправка туристическим маршрутом в Юго-Восточную Азию, Турцию или Египет становится дешевле, чем отдых внутри страны», — объяснил эксперт.

При этом ослабление рубля значительно ни на что не повлияет, однако позволит скорректировать бюджетный дефицит, а благодаря запасам и импортозамещению это скажется не сразу на гражданах и ценах.

Ранее отели популярных зарубежных городов подешевели для россиян. Цены снизили гостиницы Стамбула, Шарм-эш-Шейха, Дубая и Паттайи.