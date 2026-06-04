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10:01, 4 июня 2026Путешествия

Отели популярных зарубежных городов подешевели для россиян

OneTwoTrip: Гостиницы Стамбула, Шарм-эш-Шейха, Дубая и Паттайи снизили цены в июне
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Unsplash

Отели популярных зарубежных городов подешевели для российских туристов. Это следует из исследования сервиса бронирования OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

По данным компании, отели в ряде популярных среди россиян городов за рубежом снизили цены в июне. Это назвали закономерным — в странах ближнего зарубежья закончились весенние праздники, в Азию пришел сезон дождей, а на Ближнем Востоке начался период жары.

Так, отели Стамбула снизили стоимость на 6 процентов, средняя цена за сутки размещения составила 8,2 тысячи рублей. В египетском Шарм-эш-Шейхе гостиницы подешевели на 15 процентов, за ночь в июне россияне заплатят 11,4 тысячи рублей. В случае с Дубаем заметно снижение цен на 14 процентов, в первый летний месяц в городе можно отдохнуть за 11,5 тысячи за ночь. В Паттайе (Таиланд) стоимость снизилась на 9 процентов, ночь в местном отеле в июне в среднем стоит 6,1 тысячи рублей.

Ранее россиянам назвали страны для пляжного отдыха с турами до 100 тысяч рублей. В эту стоимость можно уложиться, выбрав путевку в Абхазию или на остров Хайнань в Китае.

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