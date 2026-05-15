Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:16, 15 мая 2026Россия

Минобороны раскрыло детали массированной смертельной атаки ВСУ

Средства ПВО в ночь на 15 мая сбили над регионами России 355 украинских БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

В ночь с 14 на 15 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 355 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Детали массированной ночной атаки, в ходе которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли в том числе смертельный удар по Рязани, раскрыли в Министерстве обороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, под удар ВСУ кроме Рязанской области попали еще 17 российских регионов, среди которых Калужская, Тверская, Орловская, Псковская, Тамбовская области, а также Краснодарский край, Калмыкия и Крым.

Сколько беспилотников было сбито именно над Рязанью, в Минобороны не уточнили.

Жертвами атаки ВСУ на Рязань стали три человека, пострадали еще по меньшей мере 12 жителей города. Последствия удара попали на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти выпустили заявление после смертельной атаки ВСУ на столицу российского региона

    В Армении блогер назвал Пашиняна одним словом и был отправлен в тюрьму

    Финляндия закрыла воздушное пространство над Хельсинки из-за угрозы дронов

    Врач подсказал быстрый утренний тест для оценки общего состояния здоровья

    Многодетную россиянку заподозрили в изнасиловании ребенка-инвалида

    Стало известно о решении ВСУ намеренно задерживать машину скорой помощи к раненым на ЗАЭС

    Стало известно о внезапном решении по американским войскам в Европе

    Минобороны раскрыло детали массированной смертельной атаки ВСУ

    В США указали на большую ошибку Трампа в операции против Ирана

    Главной проблемой технологий в России назвали бюрократию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok