Минобороны раскрыло детали массированной смертельной атаки ВСУ

Средства ПВО в ночь на 15 мая сбили над регионами России 355 украинских БПЛА

В ночь с 14 на 15 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 355 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Детали массированной ночной атаки, в ходе которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли в том числе смертельный удар по Рязани, раскрыли в Министерстве обороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, под удар ВСУ кроме Рязанской области попали еще 17 российских регионов, среди которых Калужская, Тверская, Орловская, Псковская, Тамбовская области, а также Краснодарский край, Калмыкия и Крым.

Сколько беспилотников было сбито именно над Рязанью, в Минобороны не уточнили.

Жертвами атаки ВСУ на Рязань стали три человека, пострадали еще по меньшей мере 12 жителей города. Последствия удара попали на видео.