Россияне начали экономить на товарах для дачи

«Русский Стандарт»: Средний чек на товары для дачи упал на 10 процентов

Весной 2026 года средний чек россиян на товары для дачи и сада снизился до 1379 рублей против 1541 рубля зимой (минус 10,5 процента). На стройматериалы средняя покупка снизилась с 2393 рубля против 2891 рубля зимой 2025-2026 года (минус 17,2 процента). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Банка «Русский Стандарт».

При этом число покупок с приходом весны резко выросло. Так, товары для дачи и сада россияне стали покупать в 2,6 раза чаще, чем зимой. В эту категорию вошли дачный инвентарь, семена, саженцы, средства для улучшения почвы и другие сезонные товары. Покупки ремонтно-строительных материалов весной выросли в 2,2 раза. Речь идет об инструментах, отделочных материалах, красках, скобяных и столярных изделиях. Рост аналитики связали с началом сезона ремонта, строительства и работ на загородных участках.

Дачники продолжают чаще всего покупать товары для дома — посуду, инвентарь для уборки, текстиль и предметы декора. Количество таких платежей весной увеличилось на 22 процента по сравнению с зимой. Средний чек в этой категории также снизился: с 2598 рублей зимой до 2137 рублей весной.

Аналитики банка считают, что дачники стали совершать более частые, но менее крупные траты: люди докупают нужное по ходу сезона, а не делают одну большую закупку.

В рамках исследования банк изучил операции в категориях «товары для дома», «садово-дачные принадлежности» и «ремонт и строительство жилья» весной 2026 года и зимой 2025-2026 года.

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