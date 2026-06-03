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16:46, 3 июня 2026Экономика

Дачникам назвали способ уберечь рассаду в холода

Садовод Рассадина: Во время похолодания не следует сажать баклажаны и сладкий перец
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В июне почва уже прогрелась, но, несмотря на это, погода остается переменчивой. Как уберечь урожай от внезапных заморозков, «Вечерней Москве» рассказала опытный садовод Екатерина Рассадина.

«Во время похолодания я бы не спешила сажать баклажаны, сладкий перец и огурцы в открытый грунт. Это очень капризные культуры, лучше подержать рассаду еще несколько дней в теплице или под временным укрытием», — сказал она. Лучше всего в такую погоду растут укроп, петрушка, кинза, салаты, шпинат и рукола. Также можно смело сеять редис, дайкон, листовую свеклу и горох.

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Из овощей в июне в переменчивую погоду можно сажать морковь и свеклу. Особенно хорошо в июне приживаются поздние сорта белокочанной капусты, брокколи и цветная капуста. «Прохладная погода даже идет им на пользу», — отметила садовод.

Что касается томатов в открытом грунте, на ночь их нужно обязательно укрывать агроволокном, пока не установится тепло. При резких перепадах температур растения могут остановиться в росте.

В общем специалист посоветовала не гнаться за календарем, а смотреть на конкретную погоду. Иногда лучше несколько дней подождать и получить хороший урожай, чем спешить с посадками.

Ранее дачникам посоветовали избавляться от грызунов на участке без химикатов. Лучше отгонять их резкими запахами, заявил председатель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

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