Дачникам дали советы по борьбе с мышами без химии

Садовод Туманов: Полевки уйдут с участка, учуяв березовый деготь

Пытаясь избавиться от мышей с помощью химикатов, дачник может навредить самому себе. Как вывести грызунов с участка безопасно, «Аргументам и фактам» рассказал председатель общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Занося отраву для мышей в почву, дачник создает бомбу замедленного действия против самого себя. К примеру, отравленную мышь может съесть ваш кот и так же в свою очередь слечь с отравлением. Кроме того, с дождями яд может проникнуть глубже в почву и впитаться растущими на грядках огурцами и помидорами.

Лучше бороться с грызунами более цивилизованно. Туманов советует отпугнуть их резкими запахами. С этим отлично справляется березовый деготь или нашатырь: тем или другим нужно намочить тряпку и глубоко затолкнуть ее в мышиные норы, а входы присыпать землей. Для полевки такой запах сигнализирует о лесном пожаре и опасности. Благодаря такому методу от мышей не останется и следа уже к вечеру. Вместо дегтя можно использовать стрелки озимого чеснока или веточки бузины.

В целях долгосрочной профилактики Туманов советует садить по периметру грядок черные бобы, рябчик императорский или клещевину. Корни этих растений выделяют в почву алкалоиды, которые отпугивают полевок.

К ультразвуковым отпугивателям эксперт относится со скепсисом. По словам Туманова, эти устройства работают только первые три дня, пока мыши к ним не адаптируются. Зачастую грызуны настолько хорошо адаптируются к отпугивателям, что селятся прямо под ними.

Ранее в России начался сезон испанских слизней. Брюхоногие могут достигать 15 сантиметров в длину и активны ближе к вечеру. Чтобы вытеснить вредителей с грядок, нужно использовать специальные средства с фосфатом железа в составе либо собирать слизней вручную.