Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:54, 21 мая 2026Экономика

Названа дата массового возвращения испанских слизней на дачи россиян

Биолог Воробьев: Испанские слизни вернутся на дачи россиян с 26 мая
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Hans Lang / ImageBroker.com / Globallookpress.com

Со вторника, 26 мая, на дачи россиян массово вернутся испанские слизни. Дату, когда вредители активизируются, назвал биолог Михаил Воробьев в беседе с «Life.ru».

В это время в центральной России начнет спадать жара, отметил специалист. В таких условиях слизни начнут выползать в больших количествах на участки не только по ночам, но и днем. Воробьев пояснил, что обычно эти вредители более активны ближе к вечеру — с 19:00. С первыми лучами солнца, около 5-6 часов утра, они уползают в тень, чтобы избежать жары.

По словам биолога, испанские слизни могут вырастать до 15 сантиметров в длину и пугать своим внешним видом садоводов. Чтобы избавиться от вредителей, Воробьев посоветовал использовать специальные средства с фосфатом железа в составе или собирать и уничтожать брюхоногих моллюсков вручную.

Ранее жителей Москвы предупредили о нашествии леопардовых слизней-хищников. Они больше испанских и достигают 20 сантиметров в длину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главком страны НАТО назвал «следующий логичный шаг» в отношении Украины

    Новые власти Венгрии оценили выгодность российского газа

    Россиянин притупил бдительность нового возлюбленного бывшей и заколол его ножом

    Сергей Жуков рассказал о потере заработанных денег

    В США назвали потенциального заказчика двухместного Су-57

    Россиянам назвали безопасные пляжи Анапы

    В стране — союзнице США заявили о развитии военного сотрудничества с Россией

    Столичный ЖК застройщика ПИК утонул в мусоре в разгар жары

    В России зафиксировали резкий рост альтернативного импорта машин

    В Европе повысили прогноз роста российской экономики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok