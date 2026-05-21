Названа дата массового возвращения испанских слизней на дачи россиян

Биолог Воробьев: Испанские слизни вернутся на дачи россиян с 26 мая

Со вторника, 26 мая, на дачи россиян массово вернутся испанские слизни. Дату, когда вредители активизируются, назвал биолог Михаил Воробьев в беседе с «Life.ru».

В это время в центральной России начнет спадать жара, отметил специалист. В таких условиях слизни начнут выползать в больших количествах на участки не только по ночам, но и днем. Воробьев пояснил, что обычно эти вредители более активны ближе к вечеру — с 19:00. С первыми лучами солнца, около 5-6 часов утра, они уползают в тень, чтобы избежать жары.

По словам биолога, испанские слизни могут вырастать до 15 сантиметров в длину и пугать своим внешним видом садоводов. Чтобы избавиться от вредителей, Воробьев посоветовал использовать специальные средства с фосфатом железа в составе или собирать и уничтожать брюхоногих моллюсков вручную.

Ранее жителей Москвы предупредили о нашествии леопардовых слизней-хищников. Они больше испанских и достигают 20 сантиметров в длину.