Италия потребовала новых мер против оскандалившегося министра Израиля

Италия призвала ЕС ввести санкции против израильского министра Бен-Гвира

Италия призвала Европейский союз (ЕС) ввести санкции против израильского министра национальной безопасности Итамара Бен Гвира. Новых мер потребовал глава итальянского МИД Антонио Таяни на странице в соцсети X.

«От имени правительства Италии я только что официально обратился с просьбой включить в следующую дискуссию глав МИД стран ЕС вопрос о введении санкций против Бен-Гвира за неприемлемые действия, совершенные им по отношению к флотилии: захват активистов в международных водах и их унижение и притеснение, грубо нарушающие самые элементарные права человека», — написал он.

Ранее Бен Гвир выложил видео с задержанными на флотилии «Сумуд», вызвав гнев у властей Италии. На опубликованной видеозаписи израильские военные применили насилие в отношении активистов. Министр подписал свой пост фразой: «Добро пожаловать в Израиль!»

Глава МИД Израиля Гидеон Саар резко раскритиковал министра национальной безопасности страны подчеркнув, что своим позорным поступком он сознательно нанес ущерб государству и свел на нет огромные, профессиональные и успешные усилия, приложенные многими людьми.