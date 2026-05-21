16:06, 21 мая 2026Мир

Ситуацию вокруг Калининграда назвали предвестником полномасштабной войны России с НАТО

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Ситуация вокруг Калининградской области может разжечь полномасштабную войну России и НАТО, заявил российский постпред в ОБСЕ Дмитрий Полянский. Его цитирует РИА Новости.

«Военная активность стран НАТО у наших границ достигла уровня холодной войны. Так что пока надеяться на благоразумие наших европейских соседей не приходится», — сказал дипломат.

По словам Полянского, Калининград «в принципе может встать мощнейшим детонатором» в политическом кризисе между Россией и Западом. «И все происходящее наводит на мысль о том, что, пока не последует жесткий военный ответ с нашей стороны, милитаристской спеси у них не убавится», — резюмировал он.

