Ситуацию вокруг Калининграда назвали предвестником полномасштабной войны России с НАТО

Постпред Полянский: Ситуация вокруг Калининграда может разжечь войну РФ с НАТО

Ситуация вокруг Калининградской области может разжечь полномасштабную войну России и НАТО, заявил российский постпред в ОБСЕ Дмитрий Полянский. Его цитирует РИА Новости.

«Военная активность стран НАТО у наших границ достигла уровня холодной войны. Так что пока надеяться на благоразумие наших европейских соседей не приходится», — сказал дипломат.

По словам Полянского, Калининград «в принципе может встать мощнейшим детонатором» в политическом кризисе между Россией и Западом. «И все происходящее наводит на мысль о том, что, пока не последует жесткий военный ответ с нашей стороны, милитаристской спеси у них не убавится», — резюмировал он.