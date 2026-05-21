Мендель: У Украины нет реальных шансов одержать победу в конфликте с Россией

У Украины нет реальных шансов одержать победу в конфликте с Россией. Об этом заявила бывший пресс-секретарь украинского лидера Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Призывать украинцев продолжать бороться за максималистские цели, не имея реальных шансов на победу, — это самоубийственное сочувствие», — написала она.

Мендель отметила, что политика руководства Украины ведет к потере целого поколения.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что на границе Украины и Белоруссии начались усиленные проверки. Проверки будут проводиться в Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях. Сообщается, что в указанных регионах возможны ограничения проезда и движения по улицам отдельных населенных пунктов, просмотр документов граждан и автомобилей.