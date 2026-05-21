10:36, 21 мая 2026

На границе Украины и Белоруссии начали усиленные проверки граждан и автомобилей
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

На границе Украины и Белоруссии начали проводить усиленные проверки. Об этом заявила Служба безопасности Украины в Telegram.

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего, президента Украины Владимира Зеленского, СБУ и другие подразделения Вооруженных сил проводят комплекс усиленных мер безопасности в северных областях нашей страны», — сообщили в ведомстве.

Проверки будут проводиться в Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях. В перечисленных регионах возможны ограничения проезда и движения по улицам отдельных населенных пунктов, просмотр документов граждан и автомобилей.

Ранее Зеленский заявил о возможном наступлении российских войск из Белоруссии. По его словам, у Москвы якобы есть пять сценариев боевых действий на черниговско-киевском направлении.

