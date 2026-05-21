11:48, 21 мая 2026

Российский школьник шесть раз сжег учительницу в видеоигре

Майя Назарова

Школьник из Магнитогорска Челябинской области шесть раз сжег учительницу в видеоигре. Об этом стало известно Ura.ru.

По сведениям агентства, юный россиянин создал персонажа с фото своего педагога. Он виртуально расправлялся с ним несколько раз. Школьник дал имя персонажу «Импостер» (предатель).

Одну из «схваток» учащийся опубликовал в сети. После этого в реальности у учительницы начались проблемы со здоровьем.

За перенесенный стресс педагог потребовал денежную компенсацию: по 25 тысяч рублей с отца и матери мальчика. Но в суде учительница передумала, стороны примирились.

До этого сообщалось, что в Архангельске 15-летний двоечник создал фейковый канал педагога, выдав ее за проститутку. Педагогу пришлось уволиться. Ее обидчика не смогли привлечь к административной ответственности из-за возраста.

