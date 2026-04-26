Российскую учительницу сделали проституткой

Архангельский двоечник создал фейковый канал педагога, выдав ее за проститутку

Преподаватель истории из архангельской школы подала заявление на своего ученика, который сделал из нее проститутку на фейковом канале эскорта. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Женщина рассказала, что недавно ей присвоили первую квалификационную категорию учителя, а позже она узнала об аккаунте, где от ее имени и с ее фотографиями предлагался секс за деньги. Выяснилось, что канал создал 15-летний ученик, обидевшийся на педагога из-за двойки по контрольной работе, вместо которой он сдал пустой лист.

Полиция, рассмотрев заявление учительницы на порочащий ее репутацию канал, провела со школьником беседу с участием комиссии по делам несовершеннолетних. Мальчик сознался, привлечь его к административной или уголовной ответственности не получится из-за возраста.

Учительница уволилась из школы после двух лет работы.

