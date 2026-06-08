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14:37, 8 июня 2026Мир

Лавров высказался о перспективах переговоров по Украине

Лавров: Я не знаю, о каких переговорах по Украине можно говорить на фоне решений об оружии
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсуждать возможность переговоров по Украине сложно на фоне решений европейских стран о новых поставках дальнобойного вооружения Киеву. Его слова передает РИА Новости.

«Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить», — сказал дипломат, комментируя договоренности западных стран о поставках Украине дополнительных дальнобойных вооружений.

Ранее стало известно, что Великобритания, Франция и Германия решили совместно производить для Украины дальнобойное оружие. Сообщается, что лидеры стран увидели острую необходимость в наращивании производства перехватчиков и совместной разработке средств противоракетной обороны, а также оружия, предназначенного для нанесения глубоких ударов и «поддержки будущей устойчивости Вооруженных сил Украины».

В воскресенье, 7 мая, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Владимир Зеленский встретились на Даунинг-стрит и обсудили возможные меры поддержки Украины. Когда переговоры начались, журналисты обратили внимание на то, что украинский президент приехал туда почти через час. Сначала европейские политики собрались в формате Е3 без него.

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