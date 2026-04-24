10:38, 24 апреля 2026Россия

Российский девятиклассник показал неприличный жест учителю и поплатился

Майя Назарова

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Березниках в Пермском крае девятиклассник показал неприличный жест учителю и поплатился. Юноша должен выплатить педагогу штраф по решению суда. Об этом стало известно порталу 59.ru.

По сведениям российского издания, школьник в ноябре прошлого года опоздал на урок химии. За это он получил замечание от учителя. Женщина попросила его выйти из класса и зайти снова, но уже попросив разрешения.

Юноша в ответ показал педагогу неприличный жест и покинул класс. Спустя некоторое время он захотел вернуться, но учительница его не впустила. Как отметили одноклассники, подросток начал оскорблять женщину по национальному признаку.

Учительница обратилась в суд с иском о защите чести и попросила взыскать с ученика компенсацию морального вреда. Суд встал на ее сторону — школьнику назначили штраф в 10 тысяч рублей. Если у хулигана не найдут доходов, то деньги взыщут с его родителей. Решение суда еще не вступило в силу.

Ранее сообщалось, что в Томске учитель физики послал школьника и выгнал его из класса.

