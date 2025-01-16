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11:06, 16 января 2025Россия

Российский учитель послал школьника и попал на видео

В Томске учитель послал школьника и выгнал его из класса
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Томске учитель физики послал школьника и выгнал его из класса. Инцидент попал на видео, ролик опубликовали в Telegram-канале «Регион-70 Томск».

На кадрах запечатлено, как педагог в грубой форме выгоняет мальчика из класса, а когда тот отказывается уходить, покидает кабинет сам.

По данным канала, конфликт могли спровоцировать сами школьники, которые якобы выкрикивали нецензурные слова и закидывали педагога разными предметами.

По данным NGS70.RU, учителя отстранили от работы. Как сообщили в департаменте образования российского региона, по результатам проверки в отношении учителя будут приняты меры дисциплинарного воздействия. К проведению проверки также подключились полиция и Следственный комитет.

Ранее в Красноярске учитель труда обозвал детей щенками и лишился работы. Он преподавал более девяти лет.

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