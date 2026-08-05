Трамп анонсировал появление результатов переговоров с Ираном

Трамп: Переговоры с Ираном идут успешно, их результаты появятся в течение 48 часов

Переговоры с Ираном идут успешно, их результаты появятся в течение 48 часов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

«Мы продвигаемся очень хорошо, мы будем знать в течение 48 часов», — сказал он.

Трамп также положительно оценил переговоры с Ираном, прошедшие во вторник, 4 августа. По его словам, обсуждения длились весь день и прошли очень хорошо.

Ранее газета The Financial Times заявила, что Трамп оказался в ловушке между эскалацией и сделкой с Ираном на условиях Тегерана. Отмечается, что военные цели американского лидера сократились до требования открыть Ормузский пролив.