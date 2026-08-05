Самое дорогое путешествие в июле обошлось россиянам в 4,5 миллиона рублей

Тур в Турцию в июле обошелся россиянам в 4,5 миллиона рублей

Самым дорогим туром в июле 2026 года стала поездка в Турцию — она обошлась россиянам почти в 4,5 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса планирования индивидуальных путешествий Onlinetours Premium, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте оказался тур на Мальдивы за 1,6 миллиона рублей, а третью строчку заняли Сейшельские острова — поездка туда стоила туристам из РФ 1,5 миллиона рублей. В пятерке самых дорогих туров также значатся Таиланд (1,5 миллиона рублей) и Китай (1,1 миллиона рублей)

Также аналитики выяснили, что по средней стоимости тура лидирует Маврикий (1 миллион рублей). Вторую строчку заняли Сейшельские острова (829 тысяч рублей), а третью — Кения (676 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что неделя отдыха в роскошном пятизвездочном отеле в Бодруме, Турция, обошлась семье россиян почти в 3 миллиона рублей. В эту сумму входило проживание в гостинице с «пятью звездами» и питание по системе «все включено».