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18:01, 5 августа 2026 (обновлено: 18:06, 5 августа 2026)Путешествия

Самое дорогое путешествие в июле обошлось россиянам в 4,5 миллиона рублей

Тур в Турцию в июле обошелся россиянам в 4,5 миллиона рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: fokke baarssen / Shutterstock / Fotodom  

Самым дорогим туром в июле 2026 года стала поездка в Турцию — она обошлась россиянам почти в 4,5 миллиона рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса планирования индивидуальных путешествий Onlinetours Premium, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

На втором месте оказался тур на Мальдивы за 1,6 миллиона рублей, а третью строчку заняли Сейшельские острова — поездка туда стоила туристам из РФ 1,5 миллиона рублей. В пятерке самых дорогих туров также значатся Таиланд (1,5 миллиона рублей) и Китай (1,1 миллиона рублей)

Также аналитики выяснили, что по средней стоимости тура лидирует Маврикий (1 миллион рублей). Вторую строчку заняли Сейшельские острова (829 тысяч рублей), а третью — Кения (676 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что неделя отдыха в роскошном пятизвездочном отеле в Бодруме, Турция, обошлась семье россиян почти в 3 миллиона рублей. В эту сумму входило проживание в гостинице с «пятью звездами» и питание по системе «все включено».

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