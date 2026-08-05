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18:44, 5 августа 2026Россия

Под Москвой ввели режим ЧС после атаки беспилотников ВСУ

В Чехове после атаки ВСУ 4 августа ввели режим ЧС
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

В Чехове под Москвой после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) ввели локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Постановление, подписанное главой округа Михаилом Собакиным, опубликовано на сайте муниципалитета.

Из документа следует, что режим ЧС действует с шести утра 4 августа и затрагивает границы промзоны Новоселки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что из-за удара дрона в промзоне Новоселок произошло несколько возгораний. Наиболее крупное из них затронуло склад. Также оказались повреждены электроподстанция и административное здание. Жертвами атаки стали пять человек, еще шестеро получили ранения.

Ранее режим ЧС в Чехове вводили после атаки ВСУ 28 июля. Тогда был поврежден многоквартирный дом на улице Земская.

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