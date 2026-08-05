Врач предупредил о неизлечимых последствиях хронического пьянства

Гепатолог Буеверов: Хроническое пьянство может привести к развитию алкогольного слабоумия

Длительное злоупотребление алкоголем может привести к развитию неизлечимых заболеваний, предупредил гепатолог, доктор медицинских наук Алексей Буеверов. О необратимых последствиях хронического пьянства он поговорил с изданием aif.ru.

Буеверов рассказал, что алкоголь оказывает токсическое воздействие не только на печень, но и на нервную систему. Это может вызвать развитие так называемого алкогольного слабоумия. По словам врача, такая разновидность деменции проявляется утратой интеллекта и базовых бытовых навыков.

Еще одним неизлечимым последствием алкоголизма гепатолог назвал Корсаковский психоз, или синдром Корсакова. «При нем пациент теряет способность запоминать новую информацию при сохранении старой памяти. Возникает из-за тяжелого дефицита витамина В1, типичного для алкоголиков. Но назначение витамина уже не восстанавливает мозг, а лишь немного тормозит прогресс болезни», — предостерег доктор.

Также, по словам Буеверова, злоупотребление спиртным может спровоцировать алкогольную мозжечковую дегенерацию. По мере прогрессирования этой болезни человек, даже будучи трезвым, начинает производить впечатление пьяного и постепенно теряет способность нормально ходить, объяснил он.

К другим неизлечимым заболеваниям, спровоцированным алкоголизмом, врач отнес алкогольную деградацию личности, алкогольные полинейропатии и терминальную стадию энцефалопатии Маркиафавы-Биньями, при которой разрушается мозолистое тело мозга.

Ранее психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов предупредил о самом тяжелом и необратимо побочном эффекте алкоголя. Он заявил, что злоупотребление спиртным может привести к алкогольной энцефалопатии.