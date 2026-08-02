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Забота о себе
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15:31, 2 августа 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач предупредил о самом тяжелом и необратимом побочном эффекте алкоголя

Нарколог Хакимзанов: Злоупотребление спиртным может привести к алкогольной энцефалопатии
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stenko Vlad / Shutterstock / Fotodom

Злоупотребление спиртным может привести к алкогольной энцефалопатии, рассказал психиатр-нарколог Рафаэль Хакимзанов. О самом тяжелом и необратимом побочном эффекте этой вредной привычки он предупредил в разговоре с «Лентой.ру».

«Мнение, будто алкоголь просто приводит к временной интоксикации организма, слишком упрощенное. Этанол делает кровь более вязкой, из-за чего снабжение мозга кислородом ухудшается. Также спирт блокирует всасывание тиамина. Без этого витамина мозг не может утилизировать глюкозу. Из-за этого нейроны мозга повреждаются и постепенно гибнут», — предупредил врач.

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Он добавил, что при систематическом злоупотреблении алкоголем нарушается баланс дофамина и гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК). Он пояснил, что ГАМК — главный тормозной нейромедиатор мозга, своего рода стоп-кран для нервного возбуждения, а дофамин — его активатор. По словам Хакимзанова, из-за дисбаланса этих веществ у алкоголиков развивается острая или хроническая форма энцефалопатии, проявляющаяся галлюцинациями, судорогами и постепенным распадом мышления. По мере того как повреждение мозга будет прогрессировать, к когнитивным нарушениям добавятся поведенческие и неврологические.

«Важно усвоить раз и навсегда: в отличие от банального опьянения, последствия алкогольной энцефалопатии необратимы. Погибшие нейроны не восстанавливаются. Это выжженная земля», — предостерег Хакимзанов.

Ранее психиатр-нарколог Мария Касперович предупредила, что употребление спиртного в качестве средства от стресса может быть опасным признаком. По ее словам, это может указывать на формирование зависимости.

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