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20:24, 5 августа 2026 (обновлено: 20:33, 5 августа 2026)Экономика

В России подешевели капуста и картофель

МЭР: Белокочанная капуста подешевела на 3,3 %, а картофель — на 2,5 %
Кирилл Луцюк

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В России с 28 июля по 3 августа белокочанная капуста подешевела на 3,3 процента. Об этом говорится в «Обзоре о текущей ценовой ситуации», который опубликован на сайте Министерства экономического развития (МЭР) России.

Стоимость картофеля опустилась на 2,5 процента. В то же время огурцы подорожали на 0,8 процента, а яблоки с бананами на 0,7 процента. Кроме того, цена томатов упала на 2,2 процента, а моркови — на 2,3 процента. Столовая свекла подешевела на 1,4 процента, репчатый лук — на процент.

Гречневая крупа выросла в цене на 1,4 процента, сахар-песок — на 1,2 процента, свинина — на полпроцента.

Ранее сообщалось, что с 28 июля по 3 августа годовая инфляция составила 6,11 процента.

В свою очередь, Банк России повысил прогнозный диапазон по инфляции на 2026 год до шести-семи процентов. Апрельский прогноз предполагал 4,5-5,5 процента.

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