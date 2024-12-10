Люксовый бункер, Lamborghini и золотой Коран. Что мир узнал о жизни президента Сирии и его семьи после свержения?

8 декабря Башар Асад сложил президентские полномочия и покинул Сирию. Это произошло после того, как вооруженная оппозиция и боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» вошли в Дамаск и заняли дворец президента. Вскоре захватившие столицу боевики начали распространять в сети ролики из дворца Асада и особняков его родственников, демонстрируя роскошное имущество семьи. На что Башар Асад годами тратил миллионы долларов — разбиралась «Лента.ру».

В Дамаске разгромили дворец Асада

Роскошный дом экс-президента Сирии Башара Асада разграбили после захвата террористами власти в Дамаске. На размещенных в сети кадрах видно, как женщины, дети и мужчины осматривают шестиэтажный дом и большой сад бывшего сирийского лидера.

«Вход в резиденцию сгорел, а комнаты полностью пусты, если не считать некоторой мебели и портрета Асада, брошенного на пол», — отмечали очевидцы. Позже также появилась информация, что после полного разграбления дворец Асада загорелся.

В то же время корреспондент РИА Новости со ссылкой на очевидцев сообщил и о массовом разграблении города. В частности, уточнялось, что «сотни людей приехали в правительственный квартал» и выносят имущество из резиденции Асада.

Во дворце Асада обнаружили роскошный автопарк

Попавшие во дворец Асада сирийские боевики обнаружили его роскошный автопарк. Во владении главы государства находились машины Ferrari, Audi, Mercedes, Lamborghini, Aston Martin и автомобили других известных марок. Турецкие журналисты отмечали, что сирийские боевики «испытали шок» от увиденного.

Те, кто вошел в гараж Асада, столкнулись с множеством роскошных автомобилей, которые были конфискованы оппозиционными силами турецкая газета Ensonhaber

Кадр: видео Sky News

На видео журналисты заметили Land Rover Defender, Cadillac Escalade, Toyota Land Cruiser, Rolls-Royce Wraith, Bentley Continental GT и Audi A8. В гараже Асада оказались и более эксклюзивные авто, например, суперкар Lamborghini Diablo 1990-х годов, цена которого варьируется от 350 до 600 тысяч долларов (от 34 до 59 миллионов рублей).

В автопарке экс-президента также обнаружили один из 350 выпущенных Mercedes-Benz SL 65 AMG Black Series за 150 тысяч долларов и спорт-купе Aston Martin Rapide стоимостью от 100 тысяч долларов

Среди находок оказался и Ferrari F50, который был выпущен в честь 50-летия итальянской марки в 1995 году. Цены на раритетную модель на зарубежных площадках доходят до 3,5 миллиона долларов. Кроме того, Асад владел и Lamborghini LM002 — первым серийным внедорожником итальянского бренда стоимостью 480 тысяч долларов (47 миллионов рублей).

В бункере брата Асада нашли золотой Коран и драгоценности

Вскоре в сети разошлись и кадры из бункера семьи президента Сирии Башара Асада, находившегося под дворцом его брата Махера Асада. Боевики сняли на видео подземный нижний этаж, спальни с вентиляцией и бронированные двери, ведущие к укрытиям.

Кадр: видео @YAVUZSELIM23_1 / Daily Mail

Согласно отчету Всемирного банка за 2022 год, 14,5 миллиона человек, или почти 70 процентов населения Сирии жили в бедности

Кроме того, у Асада нашли позолоченный Коран и различные драгоценности. На видео также попал гардероб семьи с пакетами одежды люксовых брендов, в том числе французского модного дома Dior.

Где Башар Асад сейчас?

Башар Асад находился у власти почти 25 лет: он стал президентом в 2000 году. 8 декабря он сложил президентские полномочия и покинул территорию Сирии после того, как провел переговоры с «рядом участников вооруженного конфликта» и распорядился передать власть мирным путем.

Вечером того же дня Асад с семьей прилетел в Москву. Вместе с родственниками он получил в Росси убежище «из соображений гуманитарного характера».