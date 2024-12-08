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14:00, 8 декабря 2024Мир

Очевидцы оценили обстановку в Сирии

ТАСС: в Дамаске продолжается стрельба, люди массово уезжают из города
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hussein Malla / AP

После захвата боевиками Дамаска и бегства правительства Сирии стрельба в столице страны продолжается, люди массово уезжают из города. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на очевидцев.

«Стрельба везде, вооруженные люди просто везде, их очень много, стреляют в основном в воздух частыми очередями (...) Обычные люди ждут, мы пока не знаем, что будет (...) Некоторые семьи приняли решение выехать из Дамаска, уезжают на машинах в сторону [Средиземного] моря», — приводит агентство слова одного из очевидцев.

Кроме того, корреспондент РИА Новости сообщает о массовом разграблении города. В частности, уточняется, что «сотни людей приехали в правительственный квартал». Они воруют имущество из резиденции президента Сирии Башара Асада, а также выносят автомобили, драгоценности и одежду.

При этом авторы материала также приводят слова свидетелей из провинции Латакия. По их словам, боевики пока не трогают ни женщин, ни детей, а также не нападают на представителей религиозных меньшинств. При этом они выражают беспокойство, прежде всего, за будущее местной общины алавитов — представителей направления в исламе, к которому в том числе принадлежит президент Сирии Башар Асад.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад покинул страну в неизвестном направлении. Неназванные высокопоставленные офицеры сирийской армии рассказали, что он сел в самолет и улетел из Дамаска. Предполагается, что он мог направляться в Москву.

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