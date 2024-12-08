Стало известно о планах Асада приехать в Москву

Nedaa Post: покинувший Дамаск Асад готовился к поездке в Москву

Покинувший Дамаск президент Сирии Башар Асад собирался приехать Москву. Об этом сообщает Telegram-канал Nedaa Post со ссылкой на израильского чиновника.

«Аль-Асад покинул Дамаск в полночь и направился на российскую базу в Сирии, готовясь к поездке в Москву», — говорится в публикации.

Утром 8 декабря неназванные высокопоставленные офицеры сирийской армии рассказали, что Асад сел в самолет и улетел из Дамаска.

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что в последний раз контактировал с Асадом вечером в субботу, 7 декабря, отметив, что не знает, где находится глава государства. При этом большинство министров, по его словам, остаются в стране.