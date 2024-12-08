В Сирии высказались о местонахождении Асада

Премьер Сирии заявил, что в последний раз контактировал с Асадом 7 декабря

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявил, что в последний раз контактировал с президентом Башаром Асадом вечером 7 декабря. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Собеседник издания также подчеркнул, что правительству неизвестно местонахождение политика. Он добавил, что большинство министров остаются в Сирии, однако о том, функционирует ли Министерство обороны республики, которому подчинялись правительственные силы, он не знает.

Ранее сообщалось, что Асад покинул страну в неизвестном направлении. Неназванные высокопоставленные офицеры сирийской армии рассказали, что он сел в самолет и улетел из Дамаска.