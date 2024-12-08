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07:13, 8 декабря 2024Мир

Асад покинул Сирию в неизвестном направлении

Reuters: Асад покинул Сирию в неизвестном направлении
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Башар Асад

Башар Асад. Фото: РИА Новости

Президент Сирии Башар Асад покинул страну в неизвестном направлении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных офицеров сирийской армии.

«Асад сел на самолет и покинул Дамаск, улетев в неизвестном направлении», — заявили собеседники агентства.

Ранее премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали сообщил, что находится в Дамаске и готов сотрудничать с любой властью, которую выберут граждане страны.

8 декабря дочь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эсра написала пост, в котором высказалась о ситуации в Сирии. «[Президент Сирии Башар] Асад пал, а Эрдоган победил», — отметила она.

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