Reuters: Асад покинул Сирию в неизвестном направлении

Президент Сирии Башар Асад покинул страну в неизвестном направлении. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных офицеров сирийской армии.

«Асад сел на самолет и покинул Дамаск, улетев в неизвестном направлении», — заявили собеседники агентства.

Ранее премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали сообщил, что находится в Дамаске и готов сотрудничать с любой властью, которую выберут граждане страны.

8 декабря дочь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эсра написала пост, в котором высказалась о ситуации в Сирии. «[Президент Сирии Башар] Асад пал, а Эрдоган победил», — отметила она.