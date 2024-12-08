Дочь Эрдогана написала пост о свержении Асада

Дочь Эрдогана Эсра написала в Х пост о свержении Асада

Дочь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Эсра написала в соцсети Х пост, в котором высказалась о ситуации в Сирии.

«[Президент Сирии Башар] Асад пал, а Эрдоган победил», — отметила она.

Утром 8 декабря стало известно, что Башар Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

После сирийские войска начали покидать Дамаск, здание центрального телевидения захвачено посторонними.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал начать диалог между правительством Сирии и оппозицией. Глава российского МИД указал, что недопустимо позволять террористам захватывать земли в Сирии, как и использовать их в целях каких-либо стран.