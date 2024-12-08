Сирийские войска начали покидать центр Дамаска

Al Jazeera: сирийские войска начали покидать Дамаск, захвачено телевидение

Сирийские войска начали покидать Дамаск, здание центрального телевидения захвачено посторонними. Об этом сообщает Al Jazeera.

Утром 8 декабря стало известно, что президент Сирии Башар Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

Параллельно с этим оппозиция заявила о входе в столицу Сирии Дамаск. При этом сопротивления со стороны правительственных войск они не встретили, подчеркивает Reuters.

В настоящее время идут бои между сирийской армией и боевиками из формирований вооруженной сирийской оппозиции в Хомсе. При этом войска Асада потеряли контроль над Пальмирой.