Сирийские офицеры сообщили о вылете Асада из Дамаска

Reuters: Асад вылетел из Дамаска в неизвестном направлении

Президент Сирии Башар Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров сирийской армии.

Параллельно с этим оппозиция заявила о входе в столицу Сирии Дамаск. При этом сопротивления со стороны правительственных войск они не встретили, подчеркивает Reuters.

Агентство со ссылкой на очевидцев уточняет, что тысячи людей собрались на площади в центре Дамаска, некоторые из них приехали на автомобилях. Они размахивают руками и скандируют «Свобода».

Параллельно с этим сообщалось о том, что в Дамаске были слышны звуки стрельбы. До того армия Сирии укрепила все позиции в пригороде Дамаска и к югу от столицы на фоне провокаций террористов.