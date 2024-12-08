В Дамаске раздались выстрелы

AFP: в столице Сирии Дамаске услышали звуки выстрелов

Звуки выстрелов слышны в столице Сирии Дамаске. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местных жителей.

Ранее армия Сирии укрепила все позиции в пригороде Дамаска и к югу от столицы на фоне провокаций террористов.

Между тем, в администрации действующего президента США Джо Байдена полагают, что правление сирийского лидера Башара Асада может завершиться в течение недели, а то и нескольких дней.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обеспокоен ситуацией в Сирии из-за риска усиления террористической угрозы.