Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:50, 8 декабря 2024Мир

В США предрекли свержение Асада в течение недели

CNN: США полагают, что правление Асада завершится в течение считанных дней
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Omar Sanadiki / Reuters

В администрации действующего президента США Джо Байдена полагают, что правление сирийского лидера Башара Асада может завершиться в течение недели, а то и нескольких дней. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«Складывается общее мнение, что это все более вероятный сценарий», — рассказал собеседник телеканала.

При этом официального прогноза относительно возможного свержения Асада нет, подчеркивают чиновники. В данный момент обсуждаются разные сценарии, в том числе возможная потеря влияния в части страны, говорится в материале.

При этом собеседники телеканала подчеркивают, что важным вопросом является поведение правительственных войск в Сирии в случае наступления на Дамаск.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обеспокоен ситуацией в Сирии из-за риска усиления террористической угрозы. Он отметил, что Соединенные штаты стремятся избежать «побочных эффектов ситуации в Сирии» и гуманитарной катастрофы.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Встреча Зеленского с Макроном и Трампом продлилась 20 минут. Что известно о переговорах на данный момент?

      В США заявили о нехватке украинских пилотов для обучения управлению F-16

      Сечин заявил о готовности Трампа отменить все ограничения на нефтедобычу

      В США предрекли свержение Асада в течение недели

      Число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском достигло 11

      Краснов оценил изъятое у коррупционеров имущество

      В Пентагоне обратились к будущей администрации Трампа по поводу России

      В Тбилиси неизвестные избили съемочную группу телеканала

      Асад попытался связаться с администрацией США и Трампом

      Пушков предрек отмену президентских выборов в Румынии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше