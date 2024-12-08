В США предрекли свержение Асада в течение недели

CNN: США полагают, что правление Асада завершится в течение считанных дней

В администрации действующего президента США Джо Байдена полагают, что правление сирийского лидера Башара Асада может завершиться в течение недели, а то и нескольких дней. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«Складывается общее мнение, что это все более вероятный сценарий», — рассказал собеседник телеканала.

При этом официального прогноза относительно возможного свержения Асада нет, подчеркивают чиновники. В данный момент обсуждаются разные сценарии, в том числе возможная потеря влияния в части страны, говорится в материале.

При этом собеседники телеканала подчеркивают, что важным вопросом является поведение правительственных войск в Сирии в случае наступления на Дамаск.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обеспокоен ситуацией в Сирии из-за риска усиления террористической угрозы. Он отметил, что Соединенные штаты стремятся избежать «побочных эффектов ситуации в Сирии» и гуманитарной катастрофы.