В США выразили обеспокоенность ситуацией в Сирии

Салливан: США обеспокоены ситуацией в Сирии из-за риска усиления терроризма

США обеспокоены ситуацией в Сирии из-за риска усиления террористической угрозы, связанной с ролью боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) в оппозиции. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит ТАСС.

«Да, это вызывает беспокойство. Это группа "Хайят Тахрир аш-Шам", которая была классифицирована в США как террористическая организация, <....> на чьих руках кровь американцев», — выразил обеспокоенность Салливан.

Он добавил, что одной из целью Вашингтона является недопущение возрождения «Исламского государства» (ИГИЛ; признана террористической и запрещена в России). Также США стремятся избежать «побочных эффектов ситуации в Сирии» и гуманитарной катастрофы.

В конце ноября боевики повстанческих групп, включая исламистскую группировку «Хайят Тахрир аш-Шам», начали масштабное наступление в сторону городов, контролируемых армией Сирии. 7 декабря начались бои в Хомсе. В этот же день Aljazeera сообщила, что формирования сирийской вооруженной оппозиции взяли под контроль Пальмиру.