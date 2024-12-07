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20:59, 7 декабря 2024Мир

Армия Сирии сообщила об укреплении позиций у Дамаска

Главное командование Сирии сообщило об укреплении позиций у Дамаска
Екатерина Ештокина

Фото: SANA / Reuters

Армия Сирии укрепила все позиции в пригороде Дамаска и к югу от столицы на фоне провокаций террористов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главное командование Сирии.

«Подразделения наших вооруженных сил укрепили все свои позиции на всех направлениях пригорода Дамаска и южного округа, чтобы не допустить никаких происшествий в результате беспорядков, которые пытаются спровоцировать террористы», — говорится в сообщении.

В настоящее время идут бои между сирийской армией и боевиками из формирований вооруженной сирийской оппозиции в Хомсе. При этом войска Асада потеряли контроль над Пальмирой.

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