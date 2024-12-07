В Хомсе начались бои между сирийской армией и боевиками оппозиции

В Хомсе начались бои между сирийской армией и боевиками из формирований вооруженной сирийской оппозиции. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».

Подробности боев не приводятся.

Ранее 7 декабря телеканал Al Arabiya сообщил, что боевики оппозиции подошли к северным окраинам Хомса. «Сирийская армия направила очень крупные подкрепления в преддверии битвы за Хомс, учитывая его важность», — указывал канал, также отмечая, что потеря правительственными силами Хомса откроет боевикам дорогу на Дамаск.

До этого авиация Сирии и ВКС России нанесли серию ударов по позициям боевиков на территории провинции Хомс.

