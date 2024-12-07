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14:31, 7 декабря 2024Мир

Боевики сирийской оппозиции достигли окраин Хомса

Al Arabiya: боевики вооруженной сирийской оппозиции подошли к Хомсу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Israel Defense Forces / Xinhua / Globallookpress.com

Боевики из формирований вооруженной сирийской оппозиции подошли к северным окраинам Хомса. Об этом сообщает Al Arabiya.

«Сирийская армия направила очень крупные подкрепления в преддверии битвы за Хомс, учитывая его важность», — указывает телеканал, также отмечая, что потеря правительственными силами Хомса откроет боевикам дорогу на Дамаск.

По имеющимся данным, сейчас на подходах к городу ведутся бои между сирийской армией и оппозицией.

Ранее авиация Сирии и ВКС России нанесли серию ударов по позициям боевиков на территории провинции Хомс. Авиаудары велись по местам сосредоточения оппозиции, их транспортным средствам и технике.

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