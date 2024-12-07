Российская авиация ударила по боевикам в Сирии

Авиация Сирии и России нанесла удар по боевикам в провинции Хомс

Авиация Сирии и ВКС России провели серию ударов по позициям боевиков на территории провинции Хомс, уничтожив десятки вражеских бойцов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление сирийского министерства обороны.

Сирийские военные уточнили, что удары наносились по местам сосредоточения боевиков, их транспортным средствам и технике. Кроме того, в сельской местности провинций Хама и Хомс проводился интенсивный артиллерийский и ракетный обстрел, направленный на уничтожение инфраструктуры и линий снабжения группировок, что нанесло существенные потери противнику.

Удары авиации стали частью совместной операции ВВС Сирии и ВКС России, направленной на подавление незаконных вооруженных формирований в регионе.

Ранее боевики из повстанческих группировок объявили, что установили контроль над сирийским городом Дараа, который считается символическим местом начала восстания против президента Башара Асада в 2011 году. Дараа стал четвертым городом, который правительственная армия потеряла за последнюю неделю.